Man geslagen met hamer en bedreigd met vuurwapen tijdens beroving

Een man is bij een verkoopafspraak in Ridderkerk bedreigd met een vuurwapen en geslagen met een hamer. De man zou hebben afgesproken op de parkeerplaats van een voetbalvereniging voor een verkoop. Eenmaal aangekomen werd hij overvallen door twee daders. De politie doet onderzoek.

Het incident vond plaats rond 20.30 uur op de parkeerplaats van voetbalvereniging SV Bolnes aan de Kievitsweg. De man liep verwondingen op bij de beroving, maar had geen ambulance nodig.

Politie is op zoek naar verdachten

De daders gingen er met de buit vandoor en de politie is nog op zoek naar het tweetal. Wat de daders precies gestolen hebben, is niet duidelijk.