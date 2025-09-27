Gewonde door steekpartij bij tankstation langs A15

Crime
Vandaag, 08:40
Bij een tankstation langs de A15 ten zuiden van Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde rond 00.50 uur ter hoogte van de plaats Rhoon.
Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek.
ANP
