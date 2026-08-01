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Woning in Poortugaal beschoten: politie zoekt twee verdachten

Crime

Vandaag, 08:52

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Een woning aan de Lange Zantelweg in Poortugaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Daarbij werden meerdere schoten gelost, meldt de politie. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Iets na 00.30 uur werden meerdere schoten gelost. Volgens een correspondent ter plaatse zijn op straat en in het gras ongeveer tien kogelhulzen aangetroffen. Het raam op de eerste verdieping van de woning werd meerdere keren geraakt. Op beelden bovenaan het artikel zijn kogelgaten te zien in de ramen.

Plaats delict

De verdachten vluchtten na de schietpartij op een scooter, aldus de correspondent. De woning en de straat zijn afgezet voor sporenonderzoek en zijn aangemerkt als plaats delict. Tot nu toe is niemand aangehouden. De politie vraagt mensen die meer weten te bellen naar 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland
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