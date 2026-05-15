Brand en explosie bij woning in Poortugaal, bewoners op straat

In een woonwijk in Zuid-Hollandse Poortugaal heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden bij een huis. Na de knal ontstond brand aan de voorkant van de woning. De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden.

Buurtbewoners werden opgeschrikt door de harde knal en stonden korte tijd later in pyjama en met dekens op straat, meldt een correspondent ter plaatse. Meerdere omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd.

Volgens omwonenden ontstond de explosie bij de voordeur of in een halletje aan de voorkant van de woning, aldus de correspondent. Een buurman probeerde het vuur nog zelf te blussen met een tuinslang, totdat de brandweer arriveerde.

De woning liep zware schade op. Ramen op de begane grond sneuvelden door de explosie en de gevel raakte zwartgeblakerd. Ook een geparkeerde auto liep schade op door roet en de klap.

Hulpdiensten ter plaatse

De bewoonster is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Netbeheerder Stedin sloot uit voorzorg de gastoevoer af.

Volgens getuigen reed kort na de explosie een auto met hoge snelheid weg. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.