Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brand en explosie bij woning in Poortugaal, bewoners op straat

Crime

Vandaag, 11:15

Link gekopieerd

In een woonwijk in Zuid-Hollandse Poortugaal heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden bij een huis. Na de knal ontstond brand aan de voorkant van de woning. De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden.

Buurtbewoners werden opgeschrikt door de harde knal en stonden korte tijd later in pyjama en met dekens op straat, meldt een correspondent ter plaatse. Meerdere omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd.

Volgens omwonenden ontstond de explosie bij de voordeur of in een halletje aan de voorkant van de woning, aldus de correspondent. Een buurman probeerde het vuur nog zelf te blussen met een tuinslang, totdat de brandweer arriveerde.

De woning liep zware schade op. Ramen op de begane grond sneuvelden door de explosie en de gevel raakte zwartgeblakerd. Ook een geparkeerde auto liep schade op door roet en de klap.

Hulpdiensten ter plaatse

De bewoonster is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Netbeheerder Stedin sloot uit voorzorg de gastoevoer af.

Volgens getuigen reed kort na de explosie een auto met hoge snelheid weg. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Veel meer explosieven afgegaan in 2024, vaak zwaar professioneel vuurwerk
Veel meer explosieven afgegaan in 2024, vaak zwaar professioneel vuurwerk
Explosiegolf reikt tot buiten Randstad: Noord- en Zuid-Holland spannen kroon
Explosiegolf reikt tot buiten Randstad: Noord- en Zuid-Holland spannen kroon

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.