Scooterrijder (18) rijdt op man (70) in na opmerking over gevaarlijke stunt

Vandaag, 16:42

Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zich maandagavond gemeld bij de politie na een ernstige mishandeling op 28 april, waarbij een 70-jarige plaatsgenoot zwaargewond raakte. Dat meldt de politie.

De man fietste die avond samen met zijn vrouw over het Simon van der Meerpad. Een scooterrijder kwam hen tegemoet en reed op zijn achterwiel. Toen de man aangaf dat dit gevaarlijk was, keerde de scooterrijder om en reed op hem in. Het slachtoffer viel, brak zijn arm en liep schaafwonden op.

De scooterrijder ging er daarna vandoor. Maandag meldde de verdachte zich op het politiebureau. Hij zit nog vast en wordt verdacht van zware mishandeling.

