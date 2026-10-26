15-jarige jongen aangehouden na explosie in Noordwijk

Er is een 15-jarige jongen aangehouden na een explosie bij een drukkerij in Noordwijk. De explosie gebeurde zondagavond rond 23.40 uur.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Het pand van de drukkerij raakte wel beschadigd door de ontploffing.

De politie roept getuigen op

De politie kon vrij snel na de explosie een verdachte aanhouden. Dat gaat om een 15-jarige jongen uit Zoetermeer.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en roept mensen die iets opvallends hebben gehoord of gezien op om zich te melden.