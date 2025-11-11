Politie vindt raketwerper bij invallen Monster en Duindorp

De politie heeft dinsdag bij verschillende adressen in Monster en Duindorp invallen gedaan. Hierbij zijn meerdere wapens, waaronder een raketwerper, aangetroffen.

De invallen gebeurden dinsdagmiddag rond 17.00 uur. Naast de raketwerper en andere vuurwapens zijn er ook verschillende soorten zwaar vuurwerk, zelfgemaakt vuurwerk, messen en drugs gevonden, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Op beelden is te zien hoe de politie de spullen in beslag neemt.

Een arrestatieteam heeft twee verdachten aangehouden. Over de aanleiding van de invallen kan de politiewoordvoerder nog niets zeggen.