Politie onderzoekt woning in Maassluis na overlijden kind op kinderdagverblijf

De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis. Het onderzoek houdt verband met het overlijden van een jong kindje op een kinderdagverblijf in Vlaardingen een week eerder. Dat bevestigt een politiewoordvoerder maandagavond aan Hart van Nederland.

De woning aan de Ruysdaelstraat in Maassluis is meerdere dagen onderzocht door de forensische opsporing. Volgens de politie hangt het onderzoek in de woning samen met het overlijden van het kindje een week eerder. Van wie de woning is, is niet bekendgemaakt.

Misdrijf niet volledig utigesloten

Vorige week dinsdag overleed een jong kind op een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen. De politie meldde toen dat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf, maar dat dit niet volledig werd uitgesloten.

De politie liet eerder weten dat het lichaam van het kindje wordt onderzocht, meldt Rijnmond. Ook zouden medewerkers van het kinderdagverblijf worden gehoord en camerabeelden worden bekeken.