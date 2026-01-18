Man (57) aangehouden op verdenking poging doodslag in Lisse

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 januari zijn drie mensen zwaargewond geraakt in Lisse. Onder de drie gewonden zit ook de verdachte, een 57-jarige man uit dezelfde gemeente. Hij is aangehouden op verdenking van poging doodslag. De politie gaat uit van een incident dat zich afspeelde in de relationele sfeer.

De politie kreeg de melding van het ingrijpende incident aan de Jozef Israëlsstraat in Lisse rond kwart voor drie 's avonds. Zij troffen daar drie zwaargewonde mensen aan, zij zijn allemaal met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonde zat ook de verdachte, een 57-jarige man uit Lisse. Hij is aangehouden en zit in voorlopige hechtenis.

De burgemeester van Lisse, Jasper Nieuwenhuizen, zegt enorm geschrokken te zijn van wat zich in de nacht van zaterdag op zondag heeft afgespeeld. "De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ik wil hen danken voor hun inzet vannacht. Ik wens de betrokkenen heel veel sterkte. We houden nauw contact met de politie over het lopende onderzoek."