Overleden persoon gevonden in water centrum Leiden

Crime
Vandaag, 17:25
In de Stille Mare in Leiden is dinsdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam werd gevonden in het water in het centrum van de stad. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.
De politie is direct een onderzoek gestart. De toedracht en de identiteit van het slachtoffer zijn nog onbekend.
