Gewond persoon aangetroffen in museum de Lakenhal in Leiden na alarm

Crime

Vandaag, 22:02

Hulpdiensten zijn maandagavond massaal uitgerukt naar museum de Lakenhal in Leiden. Brandweer, ambulance en veel politie kwamen ter plaatse nadat een alarm afging bij het museum.

Het pand was op dat moment al gesloten. Wat er precies aan de hand was, was aanvankelijk onduidelijk. Politie en brandweer zijn direct het gebouw binnengegaan om de situatie te controleren.

Gewonde persoon in museum

In het museum werd een persoon aangetroffen. Die is door de brandweer uit het pand gehaald. De persoon had een hoofdwond en is ter plaatse nagekeken in een ambulance.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een persoon met onbegrepen gedrag en wordt er vooralsnog niet uitgegaan van een inbraak, al loopt het onderzoek nog. Wat de persoon precies deed in het museum, is nog onbekend.

