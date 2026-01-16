Man (76) tegen de grond geslagen na bijna-aanrijding op stoep in Rotterdam

Een 76-jarige man is dinsdagochtend 2 december 2025 mishandeld bij een supermarkt van Hoogvliet in Rotterdam. Een scooter reed over de stoep rakelings langs hem heen. Nadat de man in een reflex een duwtje gaf, sloeg de bijrijder hem hard tegen de grond en raakte hij gewond.

Het incident gebeurde rond 10.30 uur in de ochtend. De man was samen met zijn schoondochter naar de supermarkt gegaan om plantjes te halen. Zij liep alvast naar binnen, terwijl hij buiten bij de auto bleef staan om zijn parkeerapp aan te zetten.

D uwtje

Op dat moment kwam een scooter over de stoep aanrijden, recht op de man af. De scooter scheerde langs hem heen. Geschrokken gaf de 76-jarige de scooter een duwtje, waardoor de twee jongens uit balans raakten en tegen meerdere reclameborden botsten.

Signalement verdachte De politie heeft geen duidelijk signalement van de verdachte. De enige informatie die wordt gedeeld, is dat hij mogelijk lang haar heeft. Op de dag van de mishandeling droeg de verdachte een zwarte joggingbroek, een grijs-zwart vest en zwarte schoenen.

De bijrijder stapte daarna van de scooter af en liep direct op de man af. Zonder waarschuwing sloeg hij hem zo hard dat het slachtoffer op de grond viel. Vervolgens stapte de jongen weer achterop en reden de twee weg in de richting van de Slinge.

Parkeerboete

Omstanders belden 112 en de man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij hoefde daar niet te blijven, maar had nog lange tijd veel pijn. Door alle ophef kwam hij niet meer toe aan het aanzetten van zijn parkeerapp, waardoor hij later ook nog een boete van 80 euro op de mat zag verschijnen.