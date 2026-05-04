Politie schiet man neer in Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet

Crime

Vandaag, 19:09

De politie heeft maandag in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie.

Het schietincident voor plaatst rond 18.15 uur. Het gaat om een 59-jarige man uit Brielle, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland. Aanleiding voor de politie-inzet was een melding over een bedreiging met een vuurwapen aan de Middenbaan Noord, een straat die naast een winkelcentrum ligt.

Handvuurwapen op straat

Op straat lag inderdaad een handvuurwapen, zoals op foto's te zien was. Of dat een echt wapen of een replica was, kan de politie nog niet zeggen. "Dat zijn we allemaal nog aan het onderzoeken."

Ook de Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is gebruikelijk bij dit soort gebeurtenissen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

