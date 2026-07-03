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Rechtbank neemt kijkje op crime scene van grootste goudroof van Nederland

Crime

Vandaag, 20:00

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Het lijkt op een filmscenario, maar het gebeurde gewoon in hartje Rotterdam. Vrijdag bezocht de rechtbank het voormalige kluisverhuurbedrijf aan de Coolsingel, waar tussen eind 2018 en mei 2019 voor 40 miljoen euro aan goudstaven en gouden munten verdween. Door de gestegen goudprijs schat justitie de waarde van de buit inmiddels op ongeveer 130 miljoen euro.

Maandag begint de eerste voorbereidende zitting in de strafzaak. Justitie houdt de twee bestuurders van het kluisverhuurbedrijf verantwoordelijk voor de roof, maar zij zijn nog altijd spoorloos en verblijven mogelijk in Dubai. Ook het goud is nooit teruggevonden. Tijdens de schouw bekeken rechters, advocaten en justitie onder meer de kluisruimte waar het goud lag opgeslagen en de beveiliging van het pand.

Hoe de verdachten te werk gingen, zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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