Gewonde bij schietpartij Gouda, politie zoekt verdachte

Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog niet helder maar het slachtoffer is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenbuis. Naast de plek des onheils ligt een fatbike op straat. De politie doet onderzoek en zoekt naar een verdachte.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Naast die luchtsteun is er ook hulp van de politiehelikopter, die op zoek is naar de dader. Op de grond heeft de politie plaats delict gemaakt met grote doeken en schermen.

Er zijn veel omstanders die bij de hulpverlening staan te kijken, waaronder ook een aantal jongeren die tussen de politie en ambulancemedewerkers instaan. De politie kan nog geen details geven over de identiteit van de neergeschoten persoon.