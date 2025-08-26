'Verstandelijk beperkte jongen door groep mishandeld in Gorinchem'

Een jongen is afgelopen weekend mishandeld in Gorinchem, na afloop van het Wijnfestival. Dat schrijft zijn vader op Facebook. De jongen, Thijs, is autistisch en heeft een licht verstandelijke beperking. Volgens zijn vader komt het incident daardoor extra hard aan.

Rond 21.50 uur verliet Thijs het festivalterrein voor een korte wandeling. Niet lang daarna zou hij, bij recreatiegebied Buiten de Waterpoort, door een groep jongeren in elkaar zijn geslagen. "Bewust werd er op zijn hoofd getrapt. Zijn ribben zwaar gekneusd. De wonden zichtbaar", schrijft zijn vader. Thijs liep onder andere een hersenschudding op.

Volgens zijn vader wist Thijs met moeite naar de Grote Markt te strompelen, waar beveiligers hem opvingen en de hulpdiensten inschakelden.

'Laf en verachtelijk'

"Hoe haal je het in je hoofd om iemand die kwetsbaar is, nietsontziend te trappen en te slaan? Doe dat dan bij mij – een midden-vijftiger, met dezelfde lengte en postuur. Maar nee… jullie zoeken de kwetsbaren op. Dat maakt het nóg laffer en verachtelijker", aldus de vader van de jongen.

De politie bevestigt tegenover het AD dat er rond 22.30 uur een melding binnenkwam over een mishandeling bij Buiten de Waterpoort. Ook schrijft de krant dat de gemeente op de hoogte is van het incident. Wat er precies is gebeurd, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

