Man hitst pitbulls op tegen Dordtenaar, slachtoffer zwaargewond

Een 64-jarige man uit Dordrecht is zwaargewond geraakt nadat hij volgens de politie werd aangevallen door twee pitbulls. Hun 46-jarige eigenaar zou de honden hebben opgehitst om de man aan te vallen. Dat meldt de politie.

De aanval gebeurde zondag rond 00.15 uur op de Aardappelmarkt in Dordrecht. Het slachtoffer liep zwaar lichamelijk letsel op aan zijn onderarm.

Volgens de politie vluchtte de verdachte daarna met zijn honden. De man kon de volgende ochtend alsnog worden aangehouden.

Honden 'verstopt'

De verdachte heeft zijn honden volgens de politie "verstopt" om te voorkomen dat agenten ze in beslag zouden nemen.

De politie onderzoekt de zaak.