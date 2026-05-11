Man (80) mishandeld voor ogen van kleinkinderen in Dordrecht

Crime

Vandaag, 07:28

Een 80-jarige man is vorige week mishandeld bij winkelcentrum Stadspolders in Dordrecht, terwijl zijn kleinkinderen alles zagen gebeuren. De politie noemt het incident "een zeer laffe mishandeling".

Er zijn verschillende straffen in Nederland, in bovenstaande video wordt uitgelegd welke straffen er zijn.

Volgens de politie liep de man woensdagmiddag rond 14.50 uur over het zebrapad vanaf station Stadspolders richting het winkelcentrum. Een jongen op een fatbike zou met hoge snelheid op hem zijn afgereden en geen voorrang hebben gegeven. Toen de man uit verbazing zijn handen omhoogdeed, keerde de jongen om en duwde hij de man achterover een plantsoen in.

Omstander krijgt klappen

Een omstander op een scooter zag wat er gebeurde en probeerde de oudere man te helpen. Daarop sloeg de verdachte de man meerdere keren in het gezicht.

De verdachte is volgens de politie ongeveer 17 jaar oud, heeft een donkergetinte huidskleur en een mager postuur. Hij droeg onder meer een donkere pet, witte draadloze oortjes en reed op een zwarte fatbike.

Door Redactie Hart van Nederland

