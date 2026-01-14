Dode gevonden in bosjes Den Haag, politie houdt verdachte aan

In de bosjes nabij de Dwarsweg in Den Haag is woensdag een overleden persoon gevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden. De mogelijke betrokkenheid van deze persoon bij het overlijden wordt onderzocht.

Over de identiteit van het slachtoffer en de aangehouden persoon deelde de politie woensdagavond nog geen informatie. Volgens Regio15 gaat het mogelijk om iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats, die in een tentje in de bosjes leefde. Het lokale medium sprak ook met enkele getuigen. Zij zeggen dat er in de nacht voorafgaand aan de vondst sprake was van een luidruchtige ruzie.