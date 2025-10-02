Terug

Vrouw op straat gestoken door onbekende man in Den Haag

Crime

Vandaag, 10:59

Een 18-jarige vrouw is donderdagochtend lichtgewond geraakt nadat zij op de Prinsengracht in Den Haag door een onbekende man met een scherp voorwerp in haar been werd gestoken. Dat meldt de politie.

Het incident vond rond 08.30 uur plaats. Het slachtoffer liep op dat moment over de straat toen de man haar uit het niets stak. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

De dader is gevlucht in de richting van de Schilderswijk. Volgens de politie gaat het om een man tussen de 15 en 20 jaar oud, met een donkergetinte huidskleur en kort, donker haar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en een zwarte trui. Hij fietste op een opvallend oranje fiets die te klein was en had zwarte fietstassen.

