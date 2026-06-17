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Voor tweede dag op rij ambulancepersoneel belaagd in Den Haag

Crime

Vandaag, 19:43

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Ambulancemedewerkers zijn woensdagmiddag belaagd in een woning aan de Paul Krugerlaan in Den Haag. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Het is voor de tweede dag op rij dat hulpverleners aangevallen worden in de stad.

Het ambulancepersoneel was met spoed naar de melding van een medisch incident in een woning gegaan. Hier zou een van de medewerkers een duw hebben gekregen van een vrouw, zij is later aangehouden. Er is aangifte gedaan van geweld tegen hulpverleners, laat de woordvoerder weten.

Eerdere mishandeling

Een dag eerder, in de nacht van maandag op dinsdag, werd er in de Velpsestraat ook al ambulancepersoneel mishandeld, meldt een correspondent. Hiervoor werd een man aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

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