Twee gewonden na steekpartij Den Haag, drie verdachten aangehouden

In Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Marktweg.

Rond 03.00 uur kwamen meerdere meldingen binnen bij de hulpdiensten, waarna de politie, ambulances en een traumahelikopterteam met spoed uitrukten. Ook de brandweer werd ingezet om hulp te verlenen. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft drie verdachten aangehouden, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.