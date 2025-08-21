Terug

Asojongeren livestreamen roekeloze stunts: met open deuren rijden en vuurwerk afsteken

Crime

Vandaag, 19:58

In Den Haag heeft de politie een groep jongeren opgepakt die hun gevaarlijke autorit live uitzonden via TikTok. Tijdens de nachtelijke rit werd vuurwerk uit de auto gegooid, reden ze met de deuren open en schoten ze met een waterpistool dat op een vuurwapen leek op voorbijgangers. De auto kon na verloop van tijd klem worden gereden door meerdere politie-eenheden.

Het voorval gebeurde al eind juni plaats, maar de videobeelden zijn deze week pas door de politie gedeeld op sociale media.

Meerdere meldingen van asociale rijgedrag

De politie kreeg die bewuste avond in juni meerdere meldingen over het roekeloze gedrag en schakelde direct verschillende basisteams in. Ook centralisten en agenten keken live mee met de stream, waardoor de locaties van de auto snel werden herkend.

Bekijk hieronder de beelden:

Volgens de politie reed de auto meer dan 100 kilometer per uur op wegen waar maximaal 50 is toegestaan. Daarnaast werden andere weggebruikers opgeschrikt door het afsteken van vuurwerk en het gebruik van het nepwapen.

Klemrijden

De rit eindigde in Ypenburg, waar agenten erin slaagden de auto klem te rijden. Het rijbewijs van de bestuurder is direct ingevorderd wegens gevaarlijk rijgedrag. De overige inzittenden worden ook verdacht van betrokkenheid bij de acties.

De zaak ligt nu bij de verkeersofficier, die gaat bepalen welke vervolgstappen worden genomen. De verdachten zullen zich binnenkort voor hun daden moeten verantwoorden.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? In de onderstaande video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

