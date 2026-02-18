Volg Hart van Nederland
Man meerdere keren beschoten in Den Haag, verdachte aangehouden

Crime

Vandaag, 06:57

In de nacht van dinsdag op woensdag is een man beschoten in de Rijnauwenstraat in Den Haag. Rond 03:45 uur rukten meerdere politie-eenheden uit naar de straat. Agenten droegen steek- en kogelwerende vesten en zetten de omgeving ruim af. Volgens de bewoner zijn er zeker twee schoten gelost. Volgens een correspondent ter plaatse ging een kogel rakelings langs het oor van het slachtoffer.

De politie richtte de omgeving in als plaats delict. Voor een portiek stonden pylonnen met daaronder kogelhulzen. De beschoten man is meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen. Hij zou de schutter kennen en sprak over een conflict dat al langer speelt. Wat precies de aanleiding was, is nog niet bekend.

Verdachte opgepakt, wapen teruggevonden

Na de schoten rende de verdachte weg in de richting van de Prinses Beatrixlaan. Later wist de politie hem aan te houden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Een speurhond zocht naar het vuurwapen dat zou zijn weggegooid. Het wapen is uiteindelijk gevonden op de Cannenburglaan. De politie doet verder onderzoek naar de schietpartij.

Door Redactie Hart van Nederland

