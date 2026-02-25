Volg Hart van Nederland
Politie grijpt in bij ontgroening onder Pier Scheveningen

Crime

Vandaag, 13:01 - Update: 2 uur geleden

Vijftig studenten zullen dinsdagavond flink geschrokken zijn tijdens een ontgroening op het strand bij de Pier in Scheveningen. De groep werd plots omsingeld door agenten in zware, kogelwerende vesten. De politie kwam in actie na een melding over een mogelijk vuurwapen.

De groep was onder de Pier bijeengekomen voor een activiteit in het kader van de ontgroening. Een voorbijganger vertrouwde de situatie niet en dacht een vuurwapen te zien bij een van de aanwezigen. Daarop werd direct de politie gebeld. Agenten in kogelwerende vesten kwamen met spoed naar het strand. Omdat er mogelijk sprake was van een vuurwapen, moesten alle studenten met hun handen omhoog op het strand gaan staan.

Geen vuurwapen aangetroffen

De studenten werden daarna een voor een gefouilleerd. Ook werd de omgeving gecontroleerd. Er werd geen vuurwapen gevonden. Nadat was vastgesteld dat er geen gevaarlijke situatie was, vertrokken de agenten. De studenten konden hun ontgroening voortzetten.

Door Redactie Hart van Nederland

