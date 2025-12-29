Onrust bij Haags poppodium Paard, politie grijpt in

De politie is zondagavond opgetreden bij poppodium Paard in Den Haag, nadat de sfeer tijdens een feest grimmig was geworden en er mogelijk een vechtpartij had plaatsgevonden. Volgens een politiewoordvoerder wilde het poppodium de deuren sluiten, waarna agenten de aanwezige bezoekers naar buiten hebben begeleid.

Het optreden van de politie was vooral gericht op een ordelijk verloop van de uittocht. Dat is volgens de politie zonder problemen verlopen. Eén persoon is aangehouden wegens belediging.

De melding van de mogelijke vechtpartij kwam rond 21.00 uur binnen, waarna de politie ter plaatse ging.