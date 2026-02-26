Volg Hart van Nederland
Bizarre praktijken in Den Haag: man steekt met zwaard banden lek

Crime

Vandaag, 20:31

Het is natuurlijk sowieso niet normaal om iemands eigendommen te vernielen, maar vorige week maakte een man in Den Haag het wel heel bont. Daar stak hij in het holst van de nacht met een heus zwaard meerdere autobanden lek. De beelden zijn op zijn zachtst gezegd bizar te noemen.

Op dinsdag 17 februari is het aan de Van Speijkstraat meermaals raak, letterlijk. Op beelden die gemaakt zijn door het beveiligingssysteem van een mondhygiënistenpraktijk is te zien hoe de man met stevige tred aan komt gelopen, een groot zwaard of kapmes in de hand heeft en een band van een auto kapotsnijdt. Vervolgens doet hij dat nog een keer bij hetzelfde voertuig en vervolgens bij een auto die ernaast geparkeerd staat.

De politie is ook op de hoogte van de praktijken van de bandensteker en doet onderzoek. Er is inmiddels door één voertuigeigenaar aangifte gedaan, laat een woordvoerder weten. Tips en (meer) camerabeelden zijn welkom.

In de video bovenaan deze pagina zie je hoe de man te werk gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

