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Man neergestoken in woning Den Haag, dader mogelijk via raam binnen

Crime

Vandaag, 09:21

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Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis Stokelaan in Den Haag. De verdachte ging er na het incident vandoor.

Hulpdiensten werden rond 01.30 uur massaal gealarmeerd. Meerdere ambulances en het Mobiel Medisch Team kwamen naar de woning. Hulpverleners verleenden ter plaatse medische zorg aan het slachtoffer, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Bloedsporen voor woning

Op de stoep voor de woning werden bloedsporen aangetroffen. De politie zette een deel van de omgeving af en richtte een plaats delict in voor sporenonderzoek.

De inzet van de hulpdiensten werd gecoördineerd door een Officier van Dienst van de politie. Rechercheurs onderzochten de woning en de omgeving om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.

Onderzoek naar toedracht

Volgens 112-correspondent Regio15 onderzoekt de politie onder meer aanwijzingen dat de verdachte mogelijk via een raam de woning is binnengekomen. De verdachte zou na het steekincident op de vlucht zijn geslagen. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

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