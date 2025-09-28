Agent gewond bij grote vechtpartij in haven Scheveningen

In de haven van Scheveningen is zondagmiddag rond 16.45 uur een vechtpartij uitgebroken. Volgens de politie waren er ongeveer veertig mensen bij betrokken. Een deel van de vechtpartij speelde zich af in een horecazaak aan de Dr. Lelykade.

De politie greep in om de groepen uit elkaar te halen. Daarbij raakte een agent gewond. Drie personen zijn aangehouden. De aanleiding van het incident is nog niet bekend.