Agent gewond bij grote vechtpartij in haven Scheveningen

Agent gewond bij grote vechtpartij in haven Scheveningen

Crime

Vandaag, 20:35

In de haven van Scheveningen is zondagmiddag rond 16.45 uur een vechtpartij uitgebroken. Volgens de politie waren er ongeveer veertig mensen bij betrokken. Een deel van de vechtpartij speelde zich af in een horecazaak aan de Dr. Lelykade.

De politie greep in om de groepen uit elkaar te halen. Daarbij raakte een agent gewond. Drie personen zijn aangehouden. De aanleiding van het incident is nog niet bekend.

