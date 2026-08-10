Politie vindt 586 kilo drugs in Haagse woning, 9 mannen opgepakt

De politie heeft bij een doorzoeking in de Haagse wijk Duindorp 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn negen mannen aangehouden. Wat hun rol bij de grote hoeveelheid drugs is, wordt nog onderzocht.

Agenten deden donderdagavond onderzoek in een woning aan de Zeezwaluwhof. Tijdens de doorzoeking werd het pand bewaakt door een zwaarbewapende bewakingseenheid.

Acht verdachten nog vast

Een van de negen aangehouden mannen is inmiddels vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De andere acht mannen zitten nog vast en worden woensdag 12 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De aangetroffen drugs zijn door de politie in beslag genomen en inmiddels vernietigd. Het is niet bekend om welke soort drugs het gaat.