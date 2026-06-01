Drie gewonden bij twee steekpartijen in centrum van Den Haag

Crime

Vandaag, 06:31

Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag drie mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie Den Haag.

De incidenten vonden plaats op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. Rond 01.15 uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen over de steekpartijen.

Getuigenoproep

Over de toestand van de slachtoffers heeft de politie nog geen verdere informatie gedeeld. Ook is nog niet duidelijk of er verdachten zijn aangehouden en of de twee steekpartijen mogelijk met elkaar verband houden.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden op om die informatie te delen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

