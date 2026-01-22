Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vlogger Bender en cameraman aangevallen door groep jongeren bij bezoek Wilders Delft

Crime

Vandaag, 18:47 - Update: 2 minuten geleden

Link gekopieerd

Vlogger Benjamin Buit, beter bekend als Bender, is tijdens een bezoek van Geert Wilders aan Delft aangevallen door jongeren. Een groep van tientallen jongeren gooiden stenen en met flessen. Zijn cameraman Frits-Willem van der Hoeven werd ook belaagd, maar Bender kreeg volgens hem ook twee klappen op het hoofd.

De cameraman weet nog niet of hij en Buit aangifte gaan doen. "We maken dit soort dingen helaas vaker mee. Er zijn mensen die het niet leuk vinden wat Bender doet", zegt Van der Hoeven. De twee gaan een melding doen bij PersVeilig. Of ze ook aangifte gaan doen, weten ze nog niet. Op Instagram heeft Buit intussen laten weten dat het "gewoon oké" gaat.

Arrestaties

De politie wist Bender te ontzetten, waarna de groep grotendeels vertrok. Enkele jongeren bleven hangen en weigerden de vorderingen van de politie op te volgen. Twee van hen zijn gearresteerd. Eerder was ook iemand opgepakt, omdat die niet naar de politie wilde luisteren.

De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de drie. Er komt een onderzoek naar de grote groep jongeren. Meer arrestaties sluit de politie niet uit. Het bezoek van Wilders verliep verder rustig, zegt een politiewoordvoerder

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.