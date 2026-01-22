Vlogger Bender en cameraman aangevallen door groep jongeren bij bezoek Wilders Delft

Vlogger Benjamin Buit, beter bekend als Bender, is tijdens een bezoek van Geert Wilders aan Delft aangevallen door jongeren. Een groep van tientallen jongeren gooiden stenen en met flessen. Zijn cameraman Frits-Willem van der Hoeven werd ook belaagd, maar Bender kreeg volgens hem ook twee klappen op het hoofd.

De cameraman weet nog niet of hij en Buit aangifte gaan doen. "We maken dit soort dingen helaas vaker mee. Er zijn mensen die het niet leuk vinden wat Bender doet", zegt Van der Hoeven. De twee gaan een melding doen bij PersVeilig. Of ze ook aangifte gaan doen, weten ze nog niet. Op Instagram heeft Buit intussen laten weten dat het "gewoon oké" gaat.

Arrestaties

De politie wist Bender te ontzetten, waarna de groep grotendeels vertrok. Enkele jongeren bleven hangen en weigerden de vorderingen van de politie op te volgen. Twee van hen zijn gearresteerd. Eerder was ook iemand opgepakt, omdat die niet naar de politie wilde luisteren.

De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de drie. Er komt een onderzoek naar de grote groep jongeren. Meer arrestaties sluit de politie niet uit. Het bezoek van Wilders verliep verder rustig, zegt een politiewoordvoerder