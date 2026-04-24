Steekpartij in AZC Delft: hulpdiensten massaal uitgerukt

Crime

Vandaag, 21:39

In het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Kleveringweg in Delft heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Hulpdiensten rukten met spoed uit naar de locatie. Bij het incident raakten twee personen gewond. De politie heeft een man aangehouden als verdachte.

Onder meer twee ambulances en een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter ingezet. In eerste instantie werd gevreesd voor ernstig letsel, maar later bleek dat de verwondingen meevielen.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

