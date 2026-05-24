Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Man klimt op dak van Oude Kerk in Delft, politie grijpt in'

Crime

Gisteren, 21:47

Link gekopieerd

Een man is zondagavond op het dak van de Oude Kerk aan het Heilige Geestkerkhof in Delft geklommen. De politie zette de omgeving af nadat de man spullen van het dak naar beneden gooide. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Volgens omstanders was de man via een regenpijp omhoog geklommen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook een politiehelikopter cirkelde boven de kerk. Om de man veilig van het dak te krijgen, werden onder meer een onderhandelaar en het arrestatieteam opgeroepen.

Later gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen zij contact met de man, aldus de correspondent. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Ambulancepersoneel heeft hem vervolgens nagekeken.

Volgens de correspondent was de man onder invloed van alcohol.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.