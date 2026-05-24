'Man klimt op dak van Oude Kerk in Delft, politie grijpt in'

Een man is zondagavond op het dak van de Oude Kerk aan het Heilige Geestkerkhof in Delft geklommen. De politie zette de omgeving af nadat de man spullen van het dak naar beneden gooide. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Volgens omstanders was de man via een regenpijp omhoog geklommen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook een politiehelikopter cirkelde boven de kerk. Om de man veilig van het dak te krijgen, werden onder meer een onderhandelaar en het arrestatieteam opgeroepen.

Later gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen zij contact met de man, aldus de correspondent. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Ambulancepersoneel heeft hem vervolgens nagekeken.

Volgens de correspondent was de man onder invloed van alcohol.