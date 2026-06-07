Auto vlucht voor marechaussee en crasht op A13: vijf gewonden

Vijf inzittenden van een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een achtervolging op de A13 bij Delft. Dat meldt de politie.

De Koninklijke Marechaussee wilde de auto rond 00.20 uur controleren en gaf de bestuurder een stopteken. Volgens de politie negeerde de 25-jarige man uit Den Haag dat en ging hij ervandoor.

Ongeluk

Na een korte achtervolging haalde de marechaussee de auto in en kreeg de bestuurder opdracht om de afrit Delft-Zuid te nemen. Ook die instructie sloeg hij volgens de politie in de wind.

Toen de man via de berm weer de snelweg op reed, verloor hij de macht over het stuur. Daarbij botste hij tegen een andere auto. De inzittenden van dat voertuig bleven ongedeerd.

De vijf inzittenden van de vluchtende auto raakten wel gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed van verdovende middelen was. Een bloedonderzoek moet daar duidelijkheid over geven.