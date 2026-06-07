OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto vlucht voor marechaussee en crasht op A13: vijf gewonden

Crime

Vandaag, 14:15

Link gekopieerd

Vijf inzittenden van een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een achtervolging op de A13 bij Delft. Dat meldt de politie.

De Koninklijke Marechaussee wilde de auto rond 00.20 uur controleren en gaf de bestuurder een stopteken. Volgens de politie negeerde de 25-jarige man uit Den Haag dat en ging hij ervandoor.

Ongeluk

Na een korte achtervolging haalde de marechaussee de auto in en kreeg de bestuurder opdracht om de afrit Delft-Zuid te nemen. Ook die instructie sloeg hij volgens de politie in de wind.

Toen de man via de berm weer de snelweg op reed, verloor hij de macht over het stuur. Daarbij botste hij tegen een andere auto. De inzittenden van dat voertuig bleven ongedeerd.

De vijf inzittenden van de vluchtende auto raakten wel gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed van verdovende middelen was. Een bloedonderzoek moet daar duidelijkheid over geven.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.