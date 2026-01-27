Volg Hart van Nederland
Aanranding op klaarlichte dag in het centrum van Delft

Crime

Vandaag, 16:42 - Update: 2 uur geleden

Op de Voorstraat in Delft heeft op 26 januari een aanranding plaatsgevonden. Diezelfde middag deed de politie onderzoek bij de woning van het slachtoffer aan de Van Almondestraat.

Bij het onderzoek trof de politie meerdere bewijszakken aan bij de woning. Vermoedelijk bevatten deze kledingstukken. De politie hoopt daarop sporen te vinden die te herleiden zijn tot de verdachte van de aanranding.

Signalement

De politie heeft maandagmiddag een signalement verspreid. Het gaat om een donkergetinte man met een smal postuur. Volgens de politie heeft hij zwart haar en een baard. Ook zijn dikke, zwarte wenkbrauwen vielen op. De man droeg een groene jas in combinatie met een zwarte joggingbroek.

Mensen die de man herkennen of meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

