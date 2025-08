Minderjarig meisje neergestoken bij supermarkt in Capelle aan den IJssel

Een minderjarig meisje is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Capelle aan den IJssel. Het incident gebeurde op straat, vlak bij een supermarkt aan de Wingerd. De politie heeft kort daarna twee verdachten opgepakt: een jongen en een meisje, allebei ook minderjarig.

Het slachtoffer was bij bewustzijn toen ze met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nog niet duidelijk.

Over de aanleiding van het geweld is nog niets bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer en de verdachten elkaar kenden. De politie onderzoekt het incident en roept mogelijke getuigen op zich te melden.

ANP