Twee gewonden bij steekpartij in Capelle aan den IJssel

Bij een steekpartij in een flatwoning aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie Rotterdam.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte aangehouden

De politie heeft één persoon aangehouden. Over de toestand van de gewonden is niets bekendgemaakt. Een correspondent ter plaatse meldt dat de slachtoffers en de verdachte elkaar kenden. De politie heeft dit niet bevestigd.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ook is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was.