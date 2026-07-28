OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee gewonden bij steekpartij in Capelle aan den IJssel

Crime

Vandaag, 07:46

Link gekopieerd

Bij een steekpartij in een flatwoning aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie Rotterdam.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte aangehouden

De politie heeft één persoon aangehouden. Over de toestand van de gewonden is niets bekendgemaakt. Een correspondent ter plaatse meldt dat de slachtoffers en de verdachte elkaar kenden. De politie heeft dit niet bevestigd.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ook is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.