Zes aanhoudingen na schietpartij bij ruzie in Capelle aan den IJssel

Crime

Vandaag, 06:14

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag zes mensen aangehouden na een schietpartij in Capelle aan den IJssel. Rond middernacht ging het mis op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg, waar een ruzie uitmondde in geweld en schoten.

Agenten troffen op straat geen gewonde slachtoffers aan, maar hielden wel meerdere verdachten aan. Volgens Rijnmond zijn twee auto's afgesleept. In een van die voertuigen zaten twee verdachten die zogenoemde 'schiethanden' om hun armen kregen. Dat zijn speciale zakken waarmee mogelijke kruitsporen veilig worden gesteld om te onderzoeken of iemand kort daarvoor een vuurwapen heeft gebruikt.

Geen kogel gevonden

De aanleiding voor de ruzie is nog niet duidelijk. Agenten zochten op straat nog naar een kogel, maar vonden die niet.

De politie sprak met meerdere buurtbewoners en bekeek camerabeelden uit de omgeving. Onderzoekers proberen nu te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie welke rol had bij de vechtpartij en de schietpartij.

Door Redactie Hart van Nederland

