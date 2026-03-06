Volg Hart van Nederland
Politie schiet persoon neer in Capelle aan den IJssel

Crime

Vandaag, 06:15 - Update: 5 minuten geleden

In Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) is donderdagavond rond 22.25 uur een persoon neergeschoten door de politie. Dat gebeurde op het Reviusrondeel. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie werd de neergeschoten persoon gezien bij een auto die eerder op de dag mogelijk betrokken was bij een beroving op het Borndiep in Capelle aan den IJssel. Bij die beroving zou mogelijk een vuurwapen zijn gezien. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen waarom er donderdagavond op deze persoon is geschoten.

De auto op het Reviusrondeel, waarin volgens de politie mogelijk meerdere personen zaten, is na het schietincident weggereden. De politie is op zoek naar de inzittende(n). De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.

Door ANP

