Dertien woningen ontruimd na vondst drugslab in Berkel en Rodenrijs

Aan de Saturnus in Berkel en Rodenrijs is maandagavond een drugslab ontdekt. De brandweer trof in een woning meerdere jerrycans met stoffen aan na een melding over een vreemde lucht in de buurt. Uit voorzorg werden dertien naastgelegen woningen ontruimd. De 51-jarige bewoner van het huis is aangehouden.

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Wat er precies in de jerrycans zat, is nog niet bekend. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoekt welke stoffen in de woning aanwezig zijn en zorgt ervoor dat die veilig worden afgevoerd.

De brandweer voerde metingen uit in de omgeving om te bepalen of het veilig was voor bewoners om terug te keren naar hun woning.

Meeste bewoners weer naar huis

Rond 22.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het grootste deel van de geëvacueerde bewoners weer naar huis kon. Bewoners van twee woningen konden nog niet terug. Zij hebben onderdak gevonden bij familie.