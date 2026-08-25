OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dertien woningen ontruimd na vondst drugslab in Berkel en Rodenrijs

Crime

Vandaag, 06:28

Aan de Saturnus in Berkel en Rodenrijs is maandagavond een drugslab ontdekt. De brandweer trof in een woning meerdere jerrycans met stoffen aan na een melding over een vreemde lucht in de buurt. Uit voorzorg werden dertien naastgelegen woningen ontruimd. De 51-jarige bewoner van het huis is aangehouden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Wat er precies in de jerrycans zat, is nog niet bekend. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoekt welke stoffen in de woning aanwezig zijn en zorgt ervoor dat die veilig worden afgevoerd.

De brandweer voerde metingen uit in de omgeving om te bepalen of het veilig was voor bewoners om terug te keren naar hun woning.

Meeste bewoners weer naar huis

Rond 22.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het grootste deel van de geëvacueerde bewoners weer naar huis kon. Bewoners van twee woningen konden nog niet terug. Zij hebben onderdak gevonden bij familie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.