Drietal opgepakt bij overdracht van tas met 100.000 euro in Barendrecht

Agenten hebben zondag in Barendrecht drie mannen aangehouden die een ontmoeting hadden geregeld waarbij een tas met daarin 100.000 euro zou worden overgedragen. Ze worden verdacht van witwassen, meldt de politie maandag. Het geld is in beslag genomen.

Agenten zagen op de snelweg A16 een voertuig rijden dat verdacht rijgedrag vertoonde. De bus ging de snelweg af en reed Barendrecht in, waar een tas werd overgedragen. De daar aangehouden mannen zijn een 24-jarige Barendrechter en twee mannen van 30 en 38 jaar uit Oekraïne. Het onderzoek loopt nog.

ANP