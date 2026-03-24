Man die tieners doodreed weer opgepakt na negeren rijverbod

De automobilist die in 2022 de tieners Esmee (19) en Ilse (18) doodreed in Alblasserdam, zit opnieuw vast. Hij werd aangehouden omdat hij ondanks een rijontzegging toch weer achter het stuur kroop. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Rijnmond.

De man, Abdelghafour El B. (28), mocht eerder onder voorwaarden de gevangenis verlaten. Een duidelijke afspraak was dat hij niet mocht autorijden. Door die regel te negeren, moet hij nu 180 dagen terug de cel in.

Hoge snelheid en rood licht

El B. veroorzaakte het dodelijke ongeluk in mei 2022. Hij reed de twee tieners van hun scooter nadat hij door rood licht ging. Uit GPS-gegevens bleek dat hij 93,7 kilometer per uur reed op een weg waar maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan.

Voor dat ongeval kreeg hij in oktober 2022 een celstraf van vijf jaar opgelegd. De rechter oordeelde dat er sprake was van roekeloos rijgedrag. Door het overtreden van zijn rijontzegging is hij nu opnieuw vastgezet.