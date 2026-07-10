Ruim 2500 pillen gevonden bij vrouw die drugs naar buitenland stuurde per post

Een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam is aangehouden op verdenking van het versturen van verdovende middelen naar het buitenland. De douane onderschepte een postpakket met daarin 312 pillen die amfetamine bevatten.

Na de vondst startte het HARP-team, een samenwerkingsverband van de politie, de douane en het Openbaar Ministerie, een onderzoek. Dit team richt zich op de opsporing van criminelen die drugs via de post naar het buitenland verzenden.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

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Grote doorzoeking

Bij een doorzoeking van de woning van de vrouw werden afgelopen dinsdag ruim 2.500 pillen met verschillende soorten verdovende middelen aangetroffen. Ook vonden agenten ruim 150 pillen die volgens het Openbaar Ministerie onder de verboden geneesmiddelen vallen.

De vrouw is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft de komende veertien dagen vastzitten.

Ook haar vriend werd in de woning aangehouden. Hij wordt verdacht van verboden wapenbezit, omdat bij hem een vuurwapen werd aangetroffen. Ook hij blijft nog twee weken in voorlopige hechtenis.