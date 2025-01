Zo herken je criminele activiteiten in jouw buurt

Herken jij criminele activiteit in jouw buurt? Volgende week start de campagne Vreemd of verdacht? van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeentes en de politie. Het doel is om Nederlanders bewust te maken van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminele activiteiten.

De kickoff van de campagne vond dinsdag plaats in een loods, die helemaal in thema was ingericht, van een schimmig busje tot een geurstation, zoals te zien is in bovenstaande video.

Weet jij bijvoorbeeld hoe drugs ruikt? In de loods werd uitgelegd hoe je de geur van xtc, crystal meth en wiet kunt herkennen. Maar ook hoe je ondermijning kunt herkennen: afgeplakte ramen, vaten of jerrycans in de tuin van de buurman, of de zoon van een vriend die ineens dure kleding draagt. Er zijn volgens de politie wel 100 signalen waar mensen op kunnen letten.

"Aan veiligheid kunnen we allemaal iets bijdragen. Deze campagne laat zien dat iedereen, ongeacht wie je bent of waar je woont, een verschil kan maken. Zie je iets verdachts? Meld het dan", zegt Hanneke Ekelmans van de politie.

Benieuwd waar je op kunt letten als buurtbewoner? Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.