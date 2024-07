ZIEN: man slaat op de vlucht na doodsteken ex-vriendin in Delft

De politie heeft woensdag beelden online gezet van een dollemansrit die begon op de A16 bij Rotterdam en tot ver in België duurde. Juanito V. uit België slaat vorig jaar februari op de vlucht nadat hij zijn 33-jarige ex om het leven had gebracht in Delft. Ook stak hij haar moeder en diens partner in Delft neer.

Op 5 februari 2023 rijdt Juanito (32) van Antwerpen naar Delft nadat zijn ex-vriendin hem heeft verteld dat zij hun relatie wil beëindigen. Volgens Rechtbank Den Haag reist de Belg daarom af naar Nederland met als doel zijn vriendin 'kapot te maken'. Een vriend en vriendin waarschuwen hem nog. Toch is de man vastberaden. Hij rijdt hij naar het huis van de moeder van zijn ex.

De verdachte wacht hen op in de voortuin en steekt de drie slachtoffers neer. De moeder probeert haar dochter nog te beschermen, maar dit mocht niet baten. De verdachte steekt zijn ex tientallen malen in het gezicht en in haar borst. Zij overleeft de brute aanval niet.

Wilde achtervolging

Kort na het incident plaatst Juanito op Facebook dat hij drie mensen heeft neergestoken. De verdachte slaat vervolgens op de vlucht. Nadat hij op de snelweg meerdere keren het stoptekens negeert en vreemde capriolen uithaalt besluit hij zelf zijn auto aan de kant te zetten. Belgische agenten rennen naar hem toe en weten hem op te pakken.

De volgende dag is Juanito overgeleverd aan Nederland. De rechtbank legt hem een celstraf van 27 jaar en tbs met dwangverpleging op. Bovendien moet hij de nabestaanden een schadevergoeding van ruim twee ton geven.