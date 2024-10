ZIEN: Gigantische knallen op zee bij Vlissingen na onschadelijk maken mijnen

De binnenhaven van Vlissingen is weer een stukje veiliger. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) takelde donderdag drie zware zeemijnen uit het water. De explosieven zijn vrijdag op de Noordzee tot ontploffing gebracht en dat zorgde voor flinke knallen, zoals je op bovenstaande video ziet.

Een speciaal marineschip nam de mijnen aan boord en voer naar open zee. Toen de boot ver genoeg van de kust was, bracht de EOD de explosieven tot ontploffing. Enorme knallen volgden.

Bijna duizend kilo springstof

Het ging om zogeheten GG-mijnen. Dit zijn een van de zwaarste zeemijnen ter wereld en een mijn bevat al gauw 900 kilo springstof. Duitse vliegtuigen dropten de enorme explosieven tijdens de Tweede Wereldoorlog in en rondom het havengebied. Zo hoopten de bezetter belangrijke infrastructuur te vernietigen in ons land.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er militaire explosieven werden ontruimd. Op 10 mei werd er ook al een zware zeemijn in Vlissingen ontmanteld. Die was aangetroffen bij werkzaamheden. Kort daarna werden op dezelfde locatie nog drie exemplaren gevonden. Eén daarvan lag ongeveer 3 meter onder de ander en moest daarom worden vrij gezogen van zand en slib. In de maanden daarna volgde nog uitgebreid onderzoek in de binnenhaven. Dat leverde geen nieuwe projectielen meer op.

Dichtbij woningen

De zeemijnen lagen dichtbij woningen en bedrijven. Aangezien ontstekers ontbraken, was er geen direct gevaar voor de omgeving.