ZIEN: Criminaliteit in sierteelt groot probleem, zo wordt het tegengegaan

Criminaliteit ligt voortdurend op de loer bij de sierteelt. Doordat de sector een belangrijk knooppunt is in de wereldwijde handel is het ook kwetsbaar voor misbruik. Criminelen maken namelijk misbruik van de bloementransporten door daarin verdovende middelen te verstoppen, voor import en export. Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel wil dit tegengaan en brengt daarom een bezoek aan Royal FloraHolland in Aalsmeer.

Bij het bedrijf is goed zichtbaar wat er gedaan wordt om de criminaliteit tegen te gaan: er zijn verschillende checks, zoals de inzet van drugshonden. In bovenstaande video zie je wat er allemaal wordt gedaan om misbruik in de sierteelt te voorkomen.