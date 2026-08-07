'Zes Nederlanders op Kos opgepakt voor mishandelen Italianen'

Op het Griekse eiland Kos zijn maandag zes Nederlandse toeristen (tussen de 21 en 25 jaar) opgepakt. Ze worden beschuldigd van het mishandelen en beroven van drie Italiaanse leeftijdsgenoten. Ook zouden de Nederlanders de Italianen onder dwang hebben laten pinnen. Dat meldt het AD op basis van Griekse en Italiaanse media.

In de nacht van zaterdag op zondag zou een van de Nederlanders bij de jachthaven in Kos-Stad een huurfiets van de Italianen hebben gepakt en zijn weggefietst. Een van de Italiaanse toeristen rende erachteraan en pakte de Nederlander bij zijn shirt, dat vervolgens kapotscheurde.

Gedwongen geld pinnen

Daarop zouden de Nederlanders de drie Italianen hebben geslagen en geschopt. Ook zouden ze 150 euro hebben geëist voor het kapotte shirt. Een van de slachtoffers vertelt aan een Italiaanse krant dat ze gedwongen werden het geld te pinnen en dat de Nederlanders er daarna met het geld vandoor gingen, schrijft het AD. De Italianen hielden geen ernstige verwondingen over aan het geweld.

De politie heeft maandagochtend een inval gedaan in de hotelkamer van de Nederlanders en hen opgepakt. De zes zitten nog vast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat vrijdag aan Hart van Nederland weten bekend te zijn met de zaak en een verzoek om consulaire bijstand te hebben ontvangen.