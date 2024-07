Zes jaar celstraf geëist voor moeder na verdrinking baby in asielzoekerscentrum

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de 32-jarige Hamdi A. Zij wordt ervan beschuldigd haar pasgeboren baby opzettelijk te hebben laten verdrinken in een babybadje in een asielzoekerscentrum in Nijmegen. Dit tragische incident vond plaats in oktober 2023.

Volgens het OM liet Hamdi A. haar een dag oude dochtertje bewust alleen achter in het badje. Kraamverzorgsters die op 27 oktober langskwamen, troffen de baby aan met haar gezichtje onder water. Toen A. de baby uit het badje haalde, kwam er water uit haar neus, mond en oren en snakte het kindje naar adem.

De kraamhulp verklaarde dat de moeder geen hulp wilde accepteren en zelf ook niets ondernam om haar dochter te redden. Hamdi A. ontkent echter iets verkeerds te hebben gedaan.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Reanimatie baby

De moeder vertelde dat het haar niet lukte om borstvoeding te geven. Op advies van haar moeder zou ze het kindje in het badje hebben gelegd en daarna in bed hebben gelegd. Terwijl ze met huishoudelijke taken bezig was, merkte ze dat de baby niet meer bewoog en de ogen niet open gingen. "Ik schreeuwde zodat mensen me konden horen en haalde er iemand bij," verklaarde ze dinsdag in de rechtbank van Arnhem.

Bij aankomst van de hulpdiensten ademde de baby niet meer, had een blauwe kleur en voelde koud aan. Reanimatie was noodzakelijk. Volgens de politie leek de moeder geen haast te maken. In het ziekenhuis bleek dat het kindje was overleden, waarschijnlijk door verdrinking. Onderzoekers sluiten onderkoeling ook niet uit.

Gevraagd om abortus

Hamdi A. heeft eerder drie kinderen in Somalië moeten achterlaten. In Nederland trouwde ze met een Somalische man en raakte opnieuw zwanger. In het azc zou ze dit hebben ontkend. Volgens het OM was er geen vooropgezet plan, ondanks dat de verdachte eerder om een abortus had gevraagd en het kindje ongewenst bleek.

De advocaat van Hamdi A. benadrukt dat abortus uiteindelijk geen optie meer was en het kindje toen wel gewenst was. "Ik zou niet weten waarom ik mijn kind zou moeten doden," zei A. zelf. De verdediging stelt dat er te veel waarde wordt gehecht aan de verklaringen van de kraamverzorgsters.

De rechtbank doet op 23 juli uitspraak.